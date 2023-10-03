Разминировали около 6-ой части деоккупированной Херсонщины, не хватало ресурсов – ОВА
Вторник, 3 октября 2023, 13:47
За 11 месяцев разминировали около шестой части деоккупированной территории Херсонской области.
Источник: представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Сейчас 104 тыс. га из 683 разминированы, из них 86 имеют сельскохозяйственное назначение.
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... Мы не рассчитывали даже на это. С теми ресурсами, которые мы имели, планировалось разминировать около 70 тыс. га".
Детали: В то же время, по его словам, сейчас разминирование ускорилось. На Херсонщине ожидают прибытия новых бригад и техники.
Напомним:
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- Почти каждый жень власти Херсонщины сообщают о гражданских, которые подрываются на минах, пытаясь провести сельскохозяйственные работы.
- Например, 2 октября так погиб житель Николаевщины, которого хозяин земли на Херсонщине нанял для разминирования. Мужчина использовал самодельный разминировщик и подорвался в поле.