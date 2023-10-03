Разминировали около 6-ой части деоккупированной Херсонщины, не хватало ресурсов – ОВА

За 11 месяцев разминировали около шестой части деоккупированной территории Херсонской области.

Источник: представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Сейчас 104 тыс. га из 683 разминированы, из них 86 имеют сельскохозяйственное назначение.

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... Мы не рассчитывали даже на это. С теми ресурсами, которые мы имели, планировалось разминировать около 70 тыс. га".

Детали: В то же время, по его словам, сейчас разминирование ускорилось. На Херсонщине ожидают прибытия новых бригад и техники.

Напомним:

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