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Разминировали около 6-ой части деоккупированной Херсонщины, не хватало ресурсов – ОВА

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 октября 2023, 13:47
Разминировали около 6-ой части деоккупированной Херсонщины, не хватало ресурсов – ОВА
Фото Херсонской ОВА

За 11 месяцев разминировали около шестой части деоккупированной территории Херсонской области.

Источник: представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Сейчас 104 тыс. га из 683 разминированы, из них 86 имеют сельскохозяйственное назначение.

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... Мы не рассчитывали даже на это. С теми ресурсами, которые мы имели, планировалось разминировать около 70 тыс. га".

Детали: В то же время, по его словам, сейчас разминирование ускорилось. На Херсонщине ожидают прибытия новых бригад и техники.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Почти каждый жень власти Херсонщины сообщают о гражданских, которые подрываются на минах, пытаясь провести сельскохозяйственные работы.
  • Например, 2 октября так погиб житель Николаевщины, которого хозяин земли на Херсонщине нанял для разминирования. Мужчина использовал самодельный разминировщик и подорвался в поле.

Темы: Херсонская областьразминирование
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