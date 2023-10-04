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Під Лиманом загинув доброволець із Латвії – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 4 жовтня 2023, 03:36
Під Лиманом загинув доброволець із Латвії – ЗМІ
Лиман Донецької області, карта deepstate

ЗМІ повідомляють, що під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії.

Джерело: LSM

Деталі: У публікації йдеться про те, що загибель добровольця з Латвії підтвердили його кілька соратників.

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Його ім'я і позивний поки що не розкриваються, офіційного підтвердження поки що немає ні від української, ні латвійської влади.

За даними Латвійського телебачення, латвійський боєць загинув унаслідок атаки дрона неподалік Лимана на сході України.

Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив і колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш.

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"Його соратники подбають про те, щоб його тіло доставили до Латвії, і його поховали згідно з військовим регламентом", – сказав Далбіньш.

Латвійські ЗМІ також припускають, що можливо, доброволець загинув під час того самого удару, який у суботу забрав життя естонця Танеля Кріггуля на псевдо "Стінгер".

Теми: війнаЛатвія
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