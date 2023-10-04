Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під Лиманом загинув доброволець із Латвії – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 4 жовтня 2023, 03:36
Під Лиманом загинув доброволець із Латвії – ЗМІ
Лиман Донецької області, карта deepstate

ЗМІ повідомляють, що під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії.

Джерело: LSM

Деталі: У публікації йдеться про те, що загибель добровольця з Латвії підтвердили його кілька соратників.

Реклама:

Його ім'я і позивний поки що не розкриваються, офіційного підтвердження поки що немає ні від української, ні латвійської влади.

За даними Латвійського телебачення, латвійський боєць загинув унаслідок атаки дрона неподалік Лимана на сході України.

Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив і колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш.

ВІДЕО ДНЯ

"Його соратники подбають про те, щоб його тіло доставили до Латвії, і його поховали згідно з військовим регламентом", – сказав Далбіньш.

Латвійські ЗМІ також припускають, що можливо, доброволець загинув під час того самого удару, який у суботу забрав життя естонця Танеля Кріггуля на псевдо "Стінгер".

Теми: війнаЛатвія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вночі захисники знищили 28 із 33 запущених росіянами "Шахедів"

Україна отримала на "Рамштайні" допомоги на $500 млн – Умєров

ЗМІ: Зеленський хоче відвідати Ізраїль

МВС пропонує встановити штрафи від 34 тисяч грн для закладів-порушників комендантської години

Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії: 4 загиблих

БЕБ заявило про ліквідацію понад 70 підпільних гральних закладів у Києві

Усі новини...
війна
Генштаб: Захисники знищили ще 450 ворогів, 47 артилерійських систем і 13 танків РФ
Бойові можливості росіян на Оріхівському напрямку значно погіршилися – ISW
Окупанти заявляють про "збиті повітряні цілі" у Бєлгородській і Брянській областях
Останні новини
07:58
На Одещині ворожий дрон влучив у припортовий зоні: пошкоджені склади і житлові будинки
07:39
Іспанія підтвердила передачу Україні установок для ЗРК Hawk та анонсувала поставку боєприпасів
07:22
Сили оборони мають успіхи поблизу Кліщіївки та Андріївки − Генштаб
06:48
Вночі захисники знищили 28 із 33 запущених росіянами "Шахедів"
05:52
Мер Харкова сподівається, що підземну школу в місті збудують до нового року
04:54
Польща проведе наймасштабніші в Європі навчання сухопутних військ
03:58
ISW проаналізував посилення російських атак поблизу Авдіївки
02:56
Обстріли Сумщини: близько 300 вибухів за добу, поранено жінку
02:12
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
01:58
Республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників США
Усі новини...
Реклама: