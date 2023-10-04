НАБУ за 4,5 місяці завершило слідство у справі ексголови Верховного Суду
Антикорупційні органи вже завершили розслідування за підозрою в отриманні хабара в сумі 2,7 млн доларів США колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого затримали на гарячому 15 травня цього року.
Джерело: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) на сайті і в Telegram
Деталі: 3 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою голови Верховного Суду в отриманні неправомірної вигоди на суму 2,7 млн доларів США. Матеріали справи за ч. 4 ст. 368 КК України відкрито.
За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі – ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні акціонери). Йдеться про Костянтина Жеваго й Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (уточнення УП).
18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
За даними НАБУ, аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду.
Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн доларів США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг).
Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів США.
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- Всеволод Князєв перебуває в СІЗО, однак Апеляційна палата ВАКС уже тричі зменшувала йому заставу: 31 травня – зі 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 вересня – з 75-ти до 55 мільйонів гривень, 26 вересня – з 55 млн до 45 млн гривень.
- Князєв скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.