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НАБУ за 4,5 місяці завершило слідство у справі ексголови Верховного Суду

Олена РощінаСереда, 4 жовтня 2023, 11:10
НАБУ за 4,5 місяці завершило слідство у справі ексголови Верховного Суду
Всеволод Князєв у суді, фото - "Суспільне"

Антикорупційні органи вже завершили розслідування за підозрою в отриманні хабара в сумі 2,7 млн доларів США колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого затримали на гарячому 15 травня цього року.

Джерело: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) на сайті і в Telegram

Деталі: 3 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою голови Верховного Суду в отриманні неправомірної вигоди на суму 2,7 млн доларів США. Матеріали справи за ч. 4 ст. 368 КК України відкрито.

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За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі – ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні акціонери). Йдеться про Костянтина Жеваго й Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (уточнення УП).

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. 

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. 

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За даними НАБУ, аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. 

Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн доларів США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг).

Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів США.

Передісторія: 

Теми: Князєв ВсеволодхабарВерховний судНАБУ
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