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Ексголові Верховного суду Князєву втретє зменшили заставу

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 19:07
Ексголові Верховного суду Князєву втретє зменшили заставу
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ, ФОТО З СУДОВО-ЮРИДИЧНОЇ ГАЗЕТИ - SUD.UA

Апеляція ВАКС 26 вересня залишила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва
у СІЗО, але зменшила заставу ще на 10 мільйонів гривень.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: На засіданні захист Князєва просив замінити йому тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Князєв запевняв, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним.

Князєв скаржився на арешт всього майна та рахунків. Зокрема повідомив, що через це він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.

Дослівно ЦПК: "А через відсутність доступу до мережі він, нібито, не має можливості належно готуватися до суду. Саме через арешт майна він не має можливості внести заставу. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому Князєв назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.

Заслухавши доводи сторін, колегія під головуванням судді Семенникова вирішила лишити Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 млн до 45 млн гривень".

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Передісторія:

  • 15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва. За твердженням слідства, це сталось при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн). Детективи також провели обшуки в інших суддів ВС.
  • Гроші суддям передали нібито за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара.
  • ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
  • Судді Верховного суду після затримання Князєва звільнили його з посади голови.
  • 31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабара, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн
  • 5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву – з 75-ти до 55 мільйонів гривень. 

Теми: Князєв Всеволодсудкорупція
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