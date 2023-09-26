Ексголові Верховного суду Князєву втретє зменшили заставу

Апеляція ВАКС 26 вересня залишила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва

у СІЗО, але зменшила заставу ще на 10 мільйонів гривень.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: На засіданні захист Князєва просив замінити йому тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Князєв запевняв, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним.



Князєв скаржився на арешт всього майна та рахунків. Зокрема повідомив, що через це він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.



Дослівно ЦПК: "А через відсутність доступу до мережі він, нібито, не має можливості належно готуватися до суду. Саме через арешт майна він не має можливості внести заставу. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому Князєв назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.



Заслухавши доводи сторін, колегія під головуванням судді Семенникова вирішила лишити Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 млн до 45 млн гривень".

Реклама:

Передісторія: