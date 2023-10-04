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75-річна жінка отримала поранення через обстріл Нікополя

Тетяна ОлійникСереда, 4 жовтня 2023, 19:09
75-річна жінка отримала поранення через обстріл Нікополя
Обстріл нікополя 4 жовтня. Фото з Telegram Сергыя Лисака

У середу, 4 жовтня, росіяни били по Нікополю артилерією та дроном-камікадзе, є поранена жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Зранку та вдень – обстріли. А між цим – удар ворожим безпілотником. Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості".

Деталі: У Нікополі понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна – зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач. 

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстріл
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