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У Дніпрі після нічної атаки є пошкоджені будинки і цивільні об'єкти

Тетяна ОлійникВівторок, 3 жовтня 2023, 18:40
У Дніпрі після нічної атаки є пошкоджені будинки і цивільні об'єкти
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З СОЦМЕРЕЖ

У Дніпрі вночі 3 жовтня уламки ракети пошкодили 3 багатоповерхівки та інші цивільні об’єкти.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "За уточненою інформацією, у Дніпрі уламками збитого російського залізяччя пошкоджені й школа, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства, окрім понівеченого вогнем складу, побиті кілька десятків авто".

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Деталі: Також Росія атакувала Марганецьку громаду Нікопольського району дроном-камікадзе. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Теми: ракетний ударДніпропетровська областьДніпро
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