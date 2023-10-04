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Зеленський про підготовку до зими: Очікуємо від партнерів більше ППО

Тетяна ОлійникСереда, 4 жовтня 2023, 19:28
Зеленський про підготовку до зими: Очікуємо від партнерів більше ППО
фото - оп

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що зараз Україна очікує "певних" рішень від партнерів щодо надання систем ППО перед зимою.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 4 жовтня

Пряма мова: "У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота по відбудові соціальної сфери та фізичному захисту об’єктів енергетики.

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Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів".

Деталі: Також президент зазначив, що робота у регіонах по захисту критичних об’єктів та термінової відбудови повинна бути проведена до зими.

Теми: ЗеленськийППОдопомога Україні
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