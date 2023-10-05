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Розвідка Британії прокоментувала російські навчання за сценарієм міжнародного конфлікту

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 09:38

Росія проводить навчання з цивільної оборони за сценарієм широкомасштабного міжнародного збройного конфлікту, однак ця традиція зберігається з часів Радянського Союзу і навряд ситуація з готовністю змінилася у зв’язку з війною проти України.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії за 5 жовтня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Останніми днями Російська Федерація проводить навчання з цивільної оборони на більшій частині своєї території за сценарієм широкомасштабного міжнародного збройного конфлікту.

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Ці навчання проходять щорічно з 2012 року і збігаються з Днем цивільної оборони Росії 4 жовтня.

Цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені або розширені, йдеться в огляді.

СРСР впродовж поколінь, а згодом і Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на війну, що триває в Україні, навряд чи Росія суттєво змінила свою позицію щодо національної готовності за останні місяці, вважають британські аналітики.

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Теми: розвідкаРосія
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