Разведка Британии прокомментировала российские учения по сценарию международного конфликта

Россия проводит учения по гражданской обороне по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта, однако эта традиция сохраняется со времен Советского Союза и вряд ли ситуация с готовностью изменилась в связи с войной против Украины.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 5 октября, цитирует "Европейская правда"

Детали: В последние дни Российская Федерация проводит учения по гражданской обороне на большей части своей территории по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта.

Эти учения проходят ежегодно с 2012 года и совпадают с Днем гражданской обороны России 4 октября.

Нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены, говорится в обзоре.

СССР на протяжении поколений, а впоследствии и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако, даже учитывая войну, которая продолжается в Украине, вряд ли Россия существенно изменила свою позицию относительно национальной готовности за последние месяцы, считают британские аналитики.

