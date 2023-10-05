Разведка Британии прокомментировала российские учения по сценарию международного конфликта
Россия проводит учения по гражданской обороне по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта, однако эта традиция сохраняется со времен Советского Союза и вряд ли ситуация с готовностью изменилась в связи с войной против Украины.
Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 5 октября, цитирует "Европейская правда"
Детали: В последние дни Российская Федерация проводит учения по гражданской обороне на большей части своей территории по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта.
Эти учения проходят ежегодно с 2012 года и совпадают с Днем гражданской обороны России 4 октября.
Нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены, говорится в обзоре.
СССР на протяжении поколений, а впоследствии и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако, даже учитывая войну, которая продолжается в Украине, вряд ли Россия существенно изменила свою позицию относительно национальной готовности за последние месяцы, считают британские аналитики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 5, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7ugv5o1CMN