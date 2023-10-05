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Разведка Британии прокомментировала российские учения по сценарию международного конфликта

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 09:38

Россия проводит учения по гражданской обороне по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта, однако эта традиция сохраняется со времен Советского Союза и вряд ли ситуация с готовностью изменилась в связи с войной против Украины.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 5 октября, цитирует "Европейская правда"

Детали: В последние дни Российская Федерация проводит учения по гражданской обороне на большей части своей территории по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта.

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Эти учения проходят ежегодно с 2012 года и совпадают с Днем гражданской обороны России 4 октября. 

Нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены, говорится в обзоре.

СССР на протяжении поколений, а впоследствии и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако, даже учитывая войну, которая продолжается в Украине, вряд ли Россия существенно изменила свою позицию относительно национальной готовности за последние месяцы, считают британские аналитики.

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Темы: разведкаРосcия
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