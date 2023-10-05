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В.о. прем'єра Словаччини запевнив Зеленського в постійній підтримці України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 16:50
В.о. прем'єра Словаччини запевнив Зеленського в постійній підтримці України
Людовіт Одор і Володимир Зеленський, фото з Х Одора

В.о. прем'єра Словаччини Людовіт Одор під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді запевнив його у продовженні підтримки.

Джерело: Одор у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна – їхня частина.

У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Занепокоєння стосовно підтримки України з боку Словаччини виникли після оголошення результатів дострокових виборів до парламенту країни 30 вересня.

Колишній словацький прем'єр Роберт Фіцо та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів. Фіцо, який у понеділок отримав два тижні на формування уряду, раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.

Читайте про те, чи справді результати виборів у Словаччині стали катастрофою, у статті: Словаччина за крок до проросійського розвороту: чи зупинять появу "нового Орбана" у ЄС.

Теми: СловаччинаЗеленськийдопомога Україні
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