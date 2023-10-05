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И.о. премьера Словакии заверил Зеленского в постоянной поддержке Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 16:50
И.о. премьера Словакии заверил Зеленского в постоянной поддержке Украины
Людовит Одор и Владимир Зеленский, фото из Х Одора

И.о. премьера Словакии Людовит Одор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде заверил его в продолжении поддержки.

Источник: Одор в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина – их часть.

В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку".

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Что предшествовало: Беспокойство относительно поддержки Украины со стороны Словакии возникли после объявления результатов досрочных выборов в парламент страны 30 сентября.

Бывший словацкий премьер Роберт Фицо и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов. Фицо, который в понедельник получил две недели на формирование правительства, ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.

Читайте о том, действительно ли результаты выборов в Словакии стали катастрофой, в статье: Словакия в шаге от пророссийского разворота: остановят ли появление "нового Орбана" в ЕС.

Темы: СловакияЗеленскийпомощь Украине
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