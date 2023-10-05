И.о. премьера Словакии заверил Зеленского в постоянной поддержке Украины

И.о. премьера Словакии Людовит Одор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде заверил его в продолжении поддержки.

Источник: Одор в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда"

We strive for peace in all of Europe: countries big or small, east or west. Our shared values and vision unite us, and #Ukraine is part of this. In Granada we've assured @ZelenskyyUa he can rely on our ongoing support. pic.twitter.com/AaqZvTzRzo Реклама: October 5, 2023

Прямая речь: "Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина – их часть.

В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку".

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Что предшествовало: Беспокойство относительно поддержки Украины со стороны Словакии возникли после объявления результатов досрочных выборов в парламент страны 30 сентября.

Бывший словацкий премьер Роберт Фицо и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов. Фицо, который в понедельник получил две недели на формирование правительства, ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.

Читайте о том, действительно ли результаты выборов в Словакии стали катастрофой, в статье: Словакия в шаге от пророссийского разворота: остановят ли появление "нового Орбана" в ЕС.