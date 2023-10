И.о. премьера Словакии заверил Зеленского в постоянной поддержке Украины

И.о. премьера Словакии Людовит Одор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде заверил его в продолжении поддержки.

Источник: Одор в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда"

We strive for peace in all of Europe: countries big or small, east or west. Our shared values and vision unite us, and #Ukraine is part of this. In Granada we've assured @ZelenskyyUa he can rely on our ongoing support. pic.twitter.com/AaqZvTzRzo

Реклама: