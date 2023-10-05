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Обвал Дегтярівського мосту: у департаменті КМДА й "Київавтодорі" проходять обшуки

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 17:59
Обвал Дегтярівського мосту: у департаменті КМДА й Київавтодорі проходять обшуки
обшуки у справі обвалу мосту в Києві, фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці проводять обшуки в департаменті КМДА, "Київавтодорі" та у підрядників у справі обвалу конструкцій Дегтярівського мосту в столиці.

Джерело: Київська міська прокуратура

обшуки у справі обвалу мосту в Києві, фото: Київська міська прокуратура
обшуки у справі обвалу мосту в Києві, фото: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка (ст. 191 КК України).

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У межах провадження, 5 жовтня, на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 8 адресами, а саме, за місцем розташування департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій.

Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП в м. Києві та співробітниками ДСР НП України".

 
 

Що передувало: 30 вересня на Шулявці у Києві на вулиці Олександра Довженка обвалилися балки Дегтярівського шляхопроводу.

ВІДЕО ДНЯ

За фактом обвалу конструкцій розпочато кримінальне провадження за ст. 272 КК України.

Теми: КиївдорогиКМДА
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