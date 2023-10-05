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Обвал Дегтяревского моста: в департаменте КГГА и "Киевавтодоре" проходят обыски

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 октября 2023, 17:59
Обвал Дегтяревского моста: в департаменте КГГА и Киевавтодоре проходят обыски
обыски по делу обвала моста в Киеве, фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители проводят обыски в департаменте КГГА, "Киевавтодоре" и у подрядчиков по делу обвала конструкций Дегтяревского моста в столице.

Источник: Киевская городская прокуратура

обыски по делу обвала моста в Киеве, фото: Киевская городская прокуратура
обыски по делу обвала моста в Киеве, фото: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения бюджетных средств должностными лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор" и рядом субъектов хозяйствования при реконструкции путепровода по ул. Дегтяревской и ул. Довженко (ст. 191 УК Украины).

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В рамках производства, 5 октября, на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по 8 адресам, а именно, по месту расположения департамента, коммунальной корпорации и подрядных организаций.

Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СУ ГУ НП в г. Киеве и сотрудниками ДВР НП Украины".

 
 

Что предшествовало: 30 сентября на Шулявке в Киеве на улице Александра Довженко обвалились балки Дегтяревского путепровода.

ВИДЕО ДНЯ

По факту обвала конструкций начато уголовное производство по ст. 272 УК Украины.

Темы: КиевдорогиКГГА
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