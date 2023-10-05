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Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
Фото ОП

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час участі в саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді оголосив про нові фінансові внески на допомогу Україні, а також провів переговори з Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на уряд Великої Британії

Деталі: Серед нових фінансових внесків Британії – 34 мільйони фунтів стерлінгів для ООН та благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг, а також 10 мільйонів фунтів стерлінгів для домогосподарств, які постраждали від атак на енергетичну інфраструктуру України.

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Крім того, Британія оголосила про надання четвертої кредитної гарантії через Світовий банк у розмірі 500 мільйонів доларів, за допомогою якої уряд України може забезпечити зимові виплати трьом мільйонам домогосподарств.

Під час двосторонньої зустрічі Зеленський і Сунак обговорили необхідні зусилля для продовження міжнародної підтримки України, безпекову співпрацю, а також роботу паралельних маршрутів зернового експорту в Чорному морі.

Нагадаємо, у Гранаді триває третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці – Європейської політичної спільноти, на якій особисто присутній президент Володимир Зеленський.

Він зустрівся з головами урядів Вірменії та Словаччини, а також президентом Франції, канцлером Німеччини й керівниками європейських інституцій.

Теми: Велика БританіяСунакЗеленський
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