Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час участі в саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді оголосив про нові фінансові внески на допомогу Україні, а також провів переговори з Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на уряд Великої Британії

Деталі: Серед нових фінансових внесків Британії – 34 мільйони фунтів стерлінгів для ООН та благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг, а також 10 мільйонів фунтів стерлінгів для домогосподарств, які постраждали від атак на енергетичну інфраструктуру України.

Крім того, Британія оголосила про надання четвертої кредитної гарантії через Світовий банк у розмірі 500 мільйонів доларів, за допомогою якої уряд України може забезпечити зимові виплати трьом мільйонам домогосподарств.

Під час двосторонньої зустрічі Зеленський і Сунак обговорили необхідні зусилля для продовження міжнародної підтримки України, безпекову співпрацю, а також роботу паралельних маршрутів зернового експорту в Чорному морі.

During our meeting, @RishiSunak and I discussed efforts to secure lasting global support for Ukraine.



Ukraine and the UK will continue and expand defense cooperation.



We also discussed grain export routes and agreed on the need to protect freedom of navigation in the Black Sea. pic.twitter.com/4EmLs976JK