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Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
Фото ОП

Британский премьер-министр Риши Сунак во время участия в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде объявил о новых финансовых взносах на помощь Украине, а также провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на правительство Великобритании

Детали: Среди новых финансовых взносов Британии – 34 миллиона фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, которые предоставляют убежище и теплую зимнюю одежду, а также 10 миллионов фунтов стерлингов для домохозяйств, пострадавших от атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Кроме того, Великобритания объявила о предоставлении четвертой кредитной гарантии через Всемирный банк в размере 500 миллионов долларов, с помощью которой правительство Украины может обеспечить зимние выплаты трем миллионам домохозяйств.

Во время двусторонней встречи Зеленский и Сунак обсудили необходимые усилия для продолжения международной поддержки Украины, сотрудничество в сфере безопасности, а также работу параллельных маршрутов зернового экспорта в Черном море.

Напомним, в Гранаде продолжается третья встреча инициированного Францией нового формата европейского сотрудничества – Европейского политического сообщества, на которой лично присутствует президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Гранаде продолжается третья встреча инициированного Францией нового формата европейского сотрудничества – Европейского политического сообщества, на которой лично присутствует президент Владимир Зеленский.

Он уже встретился с главами правительств Армении и Словакии, а также президентом Франции, канцлером Германии и руководителями европейских институтов.

Темы: ВеликобританияСунакЗеленский
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