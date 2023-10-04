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Сунак закликав союзників дати Україні необхідне для перемоги

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 16:09
Сунак закликав союзників дати Україні необхідне для перемоги
СУНАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак нагадав про вагомий внесок країни в обороноздатність України та закликав партнерів дати українцями "необхідне для того, щоб завершити роботу".

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Сунака в Twitter (X)

Деталі: Ріші Сунак нагадав, що Британія стала першою країною, яка ухвалила рішення надати Україні танки і підштовхнула до такого кроку ще більше десятка країн, а потім так само сталося із навчанням українських пілотів на західних винищувачах. 

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Пряма мова: "Я кажу нашим союзникам: дайте президенту Зеленському потрібні інструменти – і українці завершать роботу".

Більше деталей: Володимир Зеленський у коментарях відповів, що Україна глибоко цінує лідерство Британії у питанні військової допомоги.

Що передувало: 

Теми: СунакВелика Британіядопомога Українізброя
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