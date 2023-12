Сунак закликав союзників дати Україні необхідне для перемоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак нагадав про вагомий внесок країни в обороноздатність України та закликав партнерів дати українцями "необхідне для того, щоб завершити роботу".

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Сунака в Twitter (X)

Деталі: Ріші Сунак нагадав, що Британія стала першою країною, яка ухвалила рішення надати Україні танки і підштовхнула до такого кроку ще більше десятка країн, а потім так само сталося із навчанням українських пілотів на західних винищувачах.

Пряма мова: "Я кажу нашим союзникам: дайте президенту Зеленському потрібні інструменти – і українці завершать роботу".

Більше деталей: Володимир Зеленський у коментарях відповів, що Україна глибоко цінує лідерство Британії у питанні військової допомоги.

We were the first country to send tanks to Kyiv, now more than 10 others have followed.



We were the first country to agree to train Ukrainian pilots, now over a dozen others do too.



I say this to our allies, give @ZelenskyyUa the tools, the Ukranians will finish the job. pic.twitter.com/rtTlaqNdsr