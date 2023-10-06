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Іноземець замовив убивство власника клініки у Києві та його дружини: затримали

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 11:50
Іноземець замовив убивство власника клініки у Києві та його дружини: затримали
фото ОГП

В Одесі поліцейські України та Молдови затримали іноземця, який замовив убивство власника столичної клініки та його дружини.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У середині вересня цього року оперативники ДСР в межах міжнародної співпраці отримали від колег з Молдови інформацію щодо підготовки до замовного вбивства. Іноземець (за даними УП, громадянин Ізраїлю –ред.) підшукував кілера, який за 15 000 доларів США ліквідує громадянина України.

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Оперативники та слідчі взяли інформацію в роботу і вже за кілька днів ідентифікували потенційних жертв і кілера, зазначають у ДСР.

Також встановили мотиви та майбутні плани замовника — іноземець хотів заволодіти бізнесом українця, тому після ліквідації чоловіка повинні були вбити його дружину.

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Зʼясувалося, що до війни замовник орендував у Києві приміщення, в якому наразі знаходиться стоматологічна клініка. Після 24 лютого 2022 року він виїхав з України та перестав платити орендну плату, відповідно орендодавець уклав договір із новим клієнтом.

Зазначається, що кілер пішов на співпрацю з правоохоронцями і під їхнім контролем вів усі перемовини із фігурантом. Як аванс він отримав 5 000 доларів США.

Ще 10 000 замовник повинен був надіслати після надання доказів убивства власника клініки. Гроші передавав через посередників: вони залишали їх у вказаному фігурантом місці, після чого "кілер" отримував повідомлення з координатами.

Щоб урятувати життя потерпілим, українські правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, а відтак замовник отримав фотопідтвердження і перерахував гроші.

Затримали замовника особливо тяжкого злочину в Одесі.

Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Одеси та Києва в осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Наразі іноземному громадянину повідомлено підозру в умисному вбивстві на замовлення.

Як уточнили УП в ДСР, суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без альтернативи застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10-ти до 15-ти років або довічне увʼязнення.

Теми: криміналполіціяКиїв
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