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Иностранец заказал убийство владельца клиники в Киеве и его жены: задержан и арестован

Валентина РоманенкоПятница, 6 октября 2023, 11:50
Иностранец заказал убийство владельца клиники в Киеве и его жены: задержан и арестован
фото ОГП

В Одессе полицейские Украины и Молдовы задержали иностранца, который заказал убийство владельца столичной клиники и его жены.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В середине сентября этого года оперативники ДСР в рамках международного сотрудничества получили от коллег из Молдовы информацию о подготовке к заказному убийству. Иностранец (по данным УП, гражданин Израиля -ред.) подыскивал киллера, который за 15 000 долларов США ликвидирует гражданина Украины.

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Оперативники и следователи взяли информацию в работу и уже через несколько дней идентифицировали потенциальных жертв и киллера, отмечают в ДСР.

Также установили мотивы и будущие планы заказчика - иностранец хотел завладеть бизнесом украинца, поэтому после ликвидации мужчины должны были убить его жену.

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Выяснилось, что до войны заказчик арендовал в Киеве помещение, в котором сейчас находится стоматологическая клиника. После 24 февраля 2022 года он уехал из Украины и перестал платить арендную плату, соответственно арендодатель заключил договор с новым клиентом.

Отмечается, что киллер пошел на сотрудничество с правоохранителями и под их контролем вел все переговоры с фигурантом. В качестве аванса он получил 5 000 долларов США.

Еще 10 000 заказчик должен был прислать после предоставления доказательств убийства владельца клиники. Деньги передавал через посредников: они оставляли их в указанном фигурантом месте, после чего "киллер" получал сообщение с координатами.

Чтобы спасти жизнь пострадавшим, украинские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, а затем заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги.

Задержали заказчика особо тяжкого преступления в Одессе.

Также правоохранители провели санкционированные обыски на территории Одессы и Киева у лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Сейчас иностранному гражданину сообщено подозрение в умышленном убийстве по заказу.

Как уточнили УП в ДСР, суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без альтернативы залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное заключение.

Темы: криминалполицияКиев
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