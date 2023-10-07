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Дефлімпійська збірна України вперше стала чемпіоном світу з футболу

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 18:26
Дефлімпійська збірна України вперше стала чемпіоном світу з футболу
Дефлімпійська збірна України, фото УАФ

Збірна України стала чемпіоном світу-2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Турнір проходив з 23 вересня до 7 жовтня в малазійському Куала-Лумпурі.

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Україна вчетверте брала участь у чемпіонаті. На попередніх світових змаганнях 2016 року "синьо-жовті" посіли підсумкове дев'яте місце.

Всього в турнірі брали участь 19 збірних, а звання чинного чемпіона відстоювала Туреччина. Команди мусили провести по три матчі в групі, після чого сильніші збірні продовжували боротьбу в раунді плей-оф.

"Синьо-жовті" стартували з розгромної перемоги над Таїландом — 6:0.

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На груповій стадії збірна також поділила очки із Сенегалом (2:2), після чого забила п'ять "сухих" м'ячів Аргентині (5:0).

Із сімома очками Україна з першого місця вийшла до плей-оф, де стартувала з перемоги над Нігерією (2:0). Не пропускала команда і у чвертьфінальному матчі з Іраном — 3:0.

У повторенні матчу групового раунду Україна розіграла путівку до фіналу із Сенегалом. Цього разу півфінал завершувався серією пенальті, яку "синьо-жовті" виграли з мінімальною перевагою в один м'яч.

Вперше в історії пройшовши до фіналу, національна команда перемогла у вирішальному матчі японців — 2:1.

Найкращим бомбардиром "синьо-жовтих" на турнірі став Ігор Реутов — вісім голів. Серед інших, одним м'ячем відзначився граючий тренер збірної Олександр Верещака.

Теми: спорт
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