Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зросла кількість загиблих через касетний обстріл РФ села під Запоріжжям

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 08:50
Зросла кількість загиблих через касетний обстріл РФ села під Запоріжжям
фото: дснс

Російські окупанти 7 жовтня обстріляли село Біленьке Запорізького району, загинуло двоє людей.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи.

Реклама:

Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Спочатку було відомо лише про загиблу жінку.

Загалом за добу ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що під час обстрілу росіянами Запорізького району 7 жовтня загинула жінка, ще 2 людей травмувалися.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Запорізька область
Росіяни обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям, є загибла та поранені
Окупанти пригрозили українцям без роспаспортів закриттям доступу до медицини
Росіяни посилюють оборонні укріплення на підступах до Токмака – розвідка Британії
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: