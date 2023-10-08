Зросла кількість загиблих через касетний обстріл РФ села під Запоріжжям
Неділя, 8 жовтня 2023, 08:50
Російські окупанти 7 жовтня обстріляли село Біленьке Запорізького району, загинуло двоє людей.
Джерело: Запорізька ОВА
Деталі: Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи.
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Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Спочатку було відомо лише про загиблу жінку.
Загалом за добу ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що під час обстрілу росіянами Запорізького району 7 жовтня загинула жінка, ще 2 людей травмувалися.
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