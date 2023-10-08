Дуда про відносини з Україною: Немає жодного дипломатичного конфлікту

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що контакти з Україною з проблемних питань тривають, і між країнами немає жодного дипломатичного конфлікту.

Джерело: Дуда в ефірі Polsat News у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Президент Польщі пояснив, що, приміром, оголосив про падіння української ракети в селі Пшеводув, "незважаючи на різний опір, зокрема з українського боку", тому що "поляки заслуговують на правду".

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"Так само й тут, якщо зерно з України надходило до Польщі, заповнюючи наш ринок, завдаючи шкоди інтересам польських фермерів, це треба було рішуче зупинити, і ми це просто зробили", – продовжив він.

Дуда зазначив, що переговори між Польщею та Україною все ще тривають.

"Вони абсолютно не призупинені. Немає жодного дипломатичного конфлікту", – підкреслив він, додавши, що контракти польських оборонних компаній на постачання в Україну військової техніки також продовжуються.

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Крім того, польський президент висловив жаль через те, що в Україні не акцентують увагу на тому, що транзит зерна через Польщу працює постійно.

Що передувало: Відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає "неминучим" вихід з кризи у відносинах Польщі та України.

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