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Зеленський у вівторок відвідає Румунію

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 18:07
Зеленський у вівторок відвідає Румунію
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 10 жовтня, здійснить візит до Румунії – перший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на повідомлення канцелярії румунського президента Клауса Йоганніса

Деталі: Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

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"Візит підтверджує незмінну безумовну підтримку Румунією України в контексті незаконної війни Росії проти нашої держави, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес", – йдеться в повідомленні.

Лідери України та Румунії обговорять посилення підтримки Києва в протистоянні російській агресії, безпекову ситуацію в регіоні та в Чорному морі й "необхідні кроки для її врегулювання", а також розвиток двосторонньої співпраці.

Окремо в повідомленні канцелярії румунського президента згадується питання "повного дотримання прав осіб, які належать до національних меншин". Йдеться, імовірно, про претензії Бухареста до українського закону про нацменшини, а також тривале небажання відмовитись від штучної назви "молдовська мова".

ВІДЕО ДНЯ

Глава румунського уряду Марчел Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.

Йоганніс зустрічався із Зеленським, президенткою Єврокомісії та віцепрем’єркою Болгарії у рамках Генасамблеї ООН у США в вересні. Йоганніс тоді заявив, що проблему з імпортом українського зерна можна зняти шляхом створення двосторонньої системи дозволів. 

Теми: РумуніяЗеленський
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