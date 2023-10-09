Зеленський у вівторок відвідає Румунію

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 10 жовтня, здійснить візит до Румунії – перший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на повідомлення канцелярії румунського президента Клауса Йоганніса

Деталі: Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

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"Візит підтверджує незмінну безумовну підтримку Румунією України в контексті незаконної війни Росії проти нашої держави, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес", – йдеться в повідомленні.

Лідери України та Румунії обговорять посилення підтримки Києва в протистоянні російській агресії, безпекову ситуацію в регіоні та в Чорному морі й "необхідні кроки для її врегулювання", а також розвиток двосторонньої співпраці.

Окремо в повідомленні канцелярії румунського президента згадується питання "повного дотримання прав осіб, які належать до національних меншин". Йдеться, імовірно, про претензії Бухареста до українського закону про нацменшини, а також тривале небажання відмовитись від штучної назви "молдовська мова".

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Глава румунського уряду Марчел Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.

Йоганніс зустрічався із Зеленським, президенткою Єврокомісії та віцепрем’єркою Болгарії у рамках Генасамблеї ООН у США в вересні. Йоганніс тоді заявив, що проблему з імпортом українського зерна можна зняти шляхом створення двосторонньої системи дозволів.