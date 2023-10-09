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Зеленский во вторник посетит Румынию

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 18:07
Зеленский во вторник посетит Румынию
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во вторник, 10 октября, совершит визит в Румынию – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение канцелярии румынского президента Клауса Йоханниса

Детали: Йоганнис примет Зеленского, который приедет в Румынию по приглашению румынской стороны, в Котроченском дворце в Бухаресте.

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"Визит подтверждает неизменную безусловную поддержку Румынией Украины в контексте незаконной войны России против нашего государства, а также особый характер двусторонних отношений между Румынией и Украиной, их потенциал и необходимость обсуждения на самом высоком уровне проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес", – говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Румынии обсудят усиление поддержки Киева в противостоянии российской агрессии, ситуацию с безопасностью в регионе и в Черном море и "необходимые шаги для ее урегулирования", а также развитие двустороннего сотрудничества.

Отдельно в сообщении канцелярии румынского президента упоминается вопрос "полного соблюдения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам". Речь идет, вероятно, о претензиях Бухареста к украинскому закону о нацменьшинствах, а также длительное нежелание отказаться от искусственного названия "молдавский язык".

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Глава румынского правительства Марчел Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

Йоханнис встречался с Зеленским, президентом Еврокомиссии и вице-премьером Болгарии в рамках Генассамблеи ООН в США в сентябре. Йоханнис тогда заявил, что проблему с импортом украинского зерна можно снять путем создания двусторонней системы разрешений. 

Темы: РумынияЗеленский
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