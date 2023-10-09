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Захисники наступають на двох напрямках, за добу 34 боєзіткнень – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 жовтня 2023, 19:11
Захисники наступають на двох напрямках, за добу 34 боєзіткнень – Генштаб
Фото: Getty Images

Протягом доби захисники відбивали численні атаки російських загарбників на 6 напрямках, водночас продовжували наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, усього за добу відбулося 34 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту".

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Деталі: Повідомляється, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Дігтярне та Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Степне Сумської області; Козача Лопань, Вовчанські Хутори, Охримівка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кислівка, Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника біля Кліщіївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Новокалинове та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Опитне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 15 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також тут противник завдав авіаційних ударів. Під вогнем артилерійським окупантів перебувало близько 15 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне  Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку ворога в районі Левадного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Берислава Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Придніпровське, Херсон Херсонської області, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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