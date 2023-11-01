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Події в Дагестані показують втрату авторитарного контролю в регіонах РФ – ISW

Ольга Глущенко Середа, 1 листопада 2023, 03:56
Події в Дагестані показують втрату авторитарного контролю в регіонах РФ – ISW
Аеропорт Дагестану, фото riadagestan

З огляду на події в Дагестані та реакції глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова свідчить про те, що російських чиновників, швидше за все, турбує послаблення контролю на периферії Росії.

Джерело: Інституту вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики зазначають, що реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації.

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Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, що Захід організував таку ситуацію з метою дестабілізації Росії.

Пізніше Кадиров закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл у лоб".

Експерти вказують на те, що реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, в першу чергу, стурбований збереженням непохитної підтримки Путіна і, по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи жорстокою відповіддю на потенційні майбутні заворушення.

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Ключові висновки ISW за 31 жовтня:

  • Реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан свідчить про те, що російських чиновників усе більше турбує послаблення авторитарного контролю в регіонах Російської Федерації.
  • Українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області 31 жовтня.
  • Російські війська 31 жовтня завдали низку ракетних ударів та ударів з безпілотників по території України.
  • Російська влада затримала двох підозрюваних у вбивстві української родини в окупованій Донецькій області.
  • Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Крем'янка, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області і просунулися вперед поблизу Авдіївки.
  • Колишні бійці "групи Вагнера" продовжують передислоковуватися в Україну у складі інших російських формувань.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують зусилля з викорінення української мови та культури в окупованій Україні.

Теми: РосіяЧечняКадировмітинги
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