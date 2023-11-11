Росіяни вранці вдарили по Київщині, ЗРК Patriot успішно збив цілі

Вранці 11 листопада російські окупанти атакували Київ балістикою, в одному з районів Київщини дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Заява міноборони РФ про начебто ураження складу ЗСУ не була перевірена і не відповідає дійсності.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат, командувач Повітряних сил Микола Олещук, мер столиці Віталій Кличко, КМВА

Деталі: Повідомлення міноборони країни-агресора щодо атаки на Київщину не було завчасно перевірено і не відповідає дійсності.

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що РФ вранці 11 листопада атакувала Київ та подякував розрахункам ЗРК Patriot за захист українського неба.

Передісторія:

Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.

Київська ОВА повідомляла, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

За даними КОВА, унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових приватних будинків, а також приватне підпр