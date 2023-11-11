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Россияне утром ударили по Киевщине, ЗРК Patriot успешно сбил цели

Станислав ПогориловСуббота, 11 ноября 2023, 13:55
Россияне утром ударили по Киевщине, ЗРК Patriot успешно сбил цели
фото: Getty Images

Утром 11 ноября российские оккупанты атаковали Киев баллистикой, в одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Заявление минобороны РФ о якобы поражении склада ВСУ не было проверено и не соответствует действительности.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат, командующий Воздушных сил Николай Олещук, мэр столицы Виталий Кличко, КГВА

Детали: Сообщение минобороны страны-агрессора по атаке на Киевщину не было заблаговременно проверено и не соответствует действительности.

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Командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что РФ утром 11 ноября атаковала Киев и поблагодарил расчеты ЗРК Patriot за защиту украинского неба.

Предыстория: 

  • Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.
  • Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.
  • Киевская ОГА сообщала, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Тогда было известно, что взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов, есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.
  • По данным КОВА, в результате утренней ракетной атаки россиян на Киевщину повреждены 18 жилых частных домов, а также частное предприятие.

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Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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