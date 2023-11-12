ЗМІ: Нетаньягу каже, що Ізраїль буде проти Палестинської автономії в Секторі Гази після війни

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на слова Нетаньягу

Деталі: Відповідаючи на запитання з цього приводу, Нетаньягу сказав, що після війни Ізраїль збереже "загальний контроль над безпекою, в тому числі можливість увійти туди, коли ми захочемо ліквідувати терористів, які можуть знову з'явитися".

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Пряма мова: "Я скажу вам, чого не буде. Не буде ХАМАСу.

Також не буде цивільної влади, яка навчає своїх дітей ненавидіти Ізраїль, вбивати ізраїльтян, ліквідувати Державу Ізраїль.

Не може бути влади, яка виплачує сім'ям вбивць (суми – ред.), залежно від кількості вбитих ними людей.

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Не може бути влади, лідер якої через 30 днів після жахливої атаки (7 жовтня – ред.) все ще не засудив її".

"Тут має бути щось інше. Але в будь-якому випадку, ми повинні мати контроль над безпекою.

Я наполягаю на цьому. На мене можуть тиснути з цього питання. Я не маю наміру відступати".

"Завершення завдання (війни в Газі – ред.) вимагає, щоб на наступний день після ХАМАСу там не міг піднятися інший ХАМАС".

Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден заявив, що ХАМАС має бути знищений, але потрібно зберегти Палестинську державу.

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