СМИ: Нетаньяху говорит, что Израиль будет против Палестинской автономии в Секторе Газа после войны
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет против Палестинской автономии (ПА) в Секторе Газа после войны против ХАМАСа.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на слова Нетаньяху
Детали: Отвечая на вопрос по этому поводу, Нетаньяху сказал, что после войны Израиль сохранит "общий контроль над безопасностью, в том числе возможность войти туда, когда мы захотим ликвидировать террористов, которые могут снова появиться".
Прямая речь: "Я скажу вам, чего не будет. Не будет ХАМАСа.
Также не будет гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, ликвидировать Государство Израиль.
Не может быть власти, которая выплачивает семьям убийц (суммы - ред.), в зависимости от количества убитых ими людей.
Не может быть власти, лидер которой через 30 дней после ужасной атаки (7 октября - ред.) все еще не осудил ее".
"Здесь должно быть что-то другое. Но в любом случае, мы должны иметь контроль над безопасностью.
Я настаиваю на этом. На меня могут давить по этому вопросу. Я не намерен отступать".
"Завершение задачи (войны в Газе - ред.) требует, чтобы на следующий день после ХАМАСа там не мог подняться другой ХАМАС".
Напомним: Президент Штатов Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но нужно сохранить Палестинское государство.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
- 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.