Словаччині не вигідно відмовлятись від поставок зброї для України – подкаст "Світ не sweet"

Все, що Словаччина могла подарувати Україні зі зброї, вона подарувала в перші тижні війни. Відмова від подальших поставок зброї означатиме для Словаччини відмову від грошей та робочих місць.

Джерело: Александр Дулеба, аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики, професор політології університету в Пряшеві, радник експрем'єр-міністра Словаччини Едурадра Геґера (2021-2023 рр.) у подкасті "Світ не sweet".

Деталі: Коментуючи антиукраїнську позицію нового премєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Александр Дулеба звернув увагу на те, що попри заяви "більше не буде жодного снаряда для України", Фіцо все одно підписав на Саміті лідерів ЄС у Брюсселі 26 жовтня документ, один з пунктів якого каже, що ЄС буде продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Реклама:

Пряма мова: "Вдома у нього - бізнес-проєкти, і він прагматик, він розуміється на грошах та владі. І його коаліційні партнери, як мінімум Пітер Пелегріні (спікер парламенту Словаччини – ред.) каже: який сенс зупиняти це? Це ж робочі місця, це виробництво - там такі заводи в маленьких містечках на сході Словаччини, де взагалі було закрите виробництво снарядів, ось зараз починається виробництво".

Більше деталей: За словами Дулеби, все що Словаччина могла зі зброї передати Україні як подарунок або напівподарунок – вона давно передала. Все що Словаччина виробляє та ремонтує для України зараз, приносить країні гроші.

Пряма мова: "Ми виробляємо гаубиці для України - це Zuzana 2. Це виробництво оплачується урядами Німеччини, Данії та Нідерландів – але це вже не подарунки, це вже повна оплата вартості виробництва і всього, що з цим повʼязано, це робочі місця. Почалось виробництво снарядів для артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо ми раніше виробляли 12 000 снарядів в рік, то цього року 50 тис, а майбутнього року - 150 тис. Іде ремонт техніки, пошкодженої в боях - важкої техніки з країн НАТО, але це уже бізнес-проєкти, це уже не подарунки. Фіцо зараз може хіба що призупинити бізнес-проєкти. І я не думаю, що він це зробить".

Про те, чому проросійські наративи так добре приживаються у Словаччині і чому менше половини словаків вважають Росію агресоркою, чого очікувати від нового прем’єр-міністра країни та чому Фіцо не Віктор Орбан, слухайте у новому епізоді подкасту "Світ не sweet"