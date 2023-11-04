Словакии не выгодно отказываться от поставок оружия для Украины – подкаст "Світ не sweet"

Все, что Словакия могла подарить Украине из оружия, она подарила в первые недели войны. Отказ от дальнейших поставок оружия означает Словакию отказ от денег и рабочих мест.

Источник: Александр Дулеба, аналитик Словацкой ассоциации внешней политики, профессор политологии университета в Пряшеве, советник экс-премьер-министра Словакии Эдурадра Гегера в подкасте "Світ не sweet".

Детали: Комментируя антиукраинскую позицию нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Александр Дулеба обратил внимание на то, что, несмотря на заявления "больше не будет ни одного снаряда для Украины", Фицо все равно подписал на Саммите лидеров ЕС в Брюсселе 26 октября документ, один из пунктов которого говорит, что ЕС будет продолжать оказывать военную поддержку Украине.

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Прямая речь: "Дома у него - бизнес-проекты, и он прагматик, он разбирается в деньгах и власти. И его коалиционные партнеры, как минимум Питер Пелегрини (спикер парламента Словакии – ред.) говорит: какой смысл останавливать это? Это же рабочие места, это производство – там такие заводы в маленьких городках на востоке Словакии, где вообще было закрыто производство снарядов, вот сейчас начинается производство".

Больше деталей: По словам Дулебы, все, что Словакия могла из оружия передать Украине как подарок или полуподарок – она давно передала. Все, что Словакия производит и ремонтирует для Украины сейчас, приносит стране деньги.

Прямая речь: "Мы производим гаубицы для Украины – это Zuzana 2. Это производство оплачивается правительствами Германии, Дании и Нидерландов – но это уже не подарки, это уже полная оплата стоимости производства и всего, что с этим связано, это рабочие места.

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Началось производство снарядов для артиллерии. Если мы раньше производили 12 000 снарядов в год, то в этом году 50 тыс., а в следующем году – 150 тыс. Идет ремонт техники, поврежденной в боях – тяжелой техники из стран НАТО, но это уже бизнес-проекты, это уже не подарки. Фицо сейчас может разве что приостановить бизнес-проекты. И я не думаю, что он это сделает".

О том, почему пророссийские нарративы так хорошо приживаются в Словакии и почему меньше половины словаков считают Россию агрессором, чего ожидать от нового премьер-министра страны и почему Фицо не Виктор Орбан, слушайте в новом эпизоде подкаста "Світ не sweet"