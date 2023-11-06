Українські війська відбили штурмові дії росіян на 6 напрямках – Генштаб

За добу на фронті відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 6 листопада

Деталі: На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 15 атак.

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На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області, де наші захисники відбили 3 атаки.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.

ВІДЕО ДНЯ

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога біля Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби, пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".