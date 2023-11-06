Украинские войска отразили штурмовые действия россиян на 6 направлениях – Генштаб

За сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес 10 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 6 ноября

Детали: На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 15 атак.

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На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромово Донецкой области, где наши защитники отбили 3 атаки.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоне Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак.

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На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 6 атак врага у Красного, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, пункт управления и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".