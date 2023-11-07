В МЗС Польщі заявили, що без домовленості про ексгумацію Україні "годі мріяти" про ЄС

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що без вирішення питань щодо ексгумації останків поляків на території України їй "годі мріяти про вступ до Європейського Союзу".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Яблонського у вівторок в інтерв’ю Radio ZET

Деталі: Розмова заступника голови польського МЗС торкнулась ексгумації поховань поляків, які загинули під час Волинської трагедії (у Польщі ці події називають Волинською різнаниною), на території України.

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"Я скажу нашу позицію. На мою думку, без вирішення цього питання – і багато українців це вже теж усвідомлюють – Україні годі мріяти про вступ до Європейського Союзу. Тому ми будемо абсолютно підкреслювати, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною", – заявив Яблонський.

На уточнювальне питання, чи є ексгумації умовою підтримки Польщею вступу України до ЄС, посадовець відповів ухильно.

"Я не люблю говорити про умови. Я говорю про реальність: якщо ми маємо бути в одному союзі з країною, з якою у нас є значна суперечка, то суперечка має бути вирішена, інакше важко співпрацювати", – додав польський посадовець.

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Довідка: У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті. Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

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