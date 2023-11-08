З Авдіївського коксохіму евакуювали останніх 16 працівників: РФ готує нові атаки

У вівторок 7 листопада з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільному Донбас"

Деталі: За словами Барабаша, у єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації.

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Як розповідав голова МВА, військо РФ накопичує сили та готується до наступної хвилі масованих атак, підтягує і людей, і техніку. Російське командування ставить задачу захопити територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Також, за словами начальника адміністрації, він не бачить логіки у захопленні російськими окупантами АКХЗ, адже це — певна пастка.

Пряма мова: "Терикон — це сіра зона, де вони зараз б’ють артилерією, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурми, але проривів немає, воїни Сил оборони мужньо боронять позиції".

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Що передувало: Інститут вивчення війни зазначав, що російські сили перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки.