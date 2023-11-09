Захисники за добу знищили 1 080 окупантів і 36 артилерійських систем
Четвер, 9 листопада 2023, 08:01
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 080 окупантів, 36 ворожих артсистем, 18 ББМ і 15 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 308 720 (+1 080) осіб,
- танків − 5 316 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 10 014 (+18) од,
- артилерійських систем − 7 475 (+36) од,
- РСЗВ − 875 (+3) од,
- засобів ППО − 577 (+5) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 593 (+26) од,
- крилатих ракет − 1 557 (+1) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 853 (+39) од,
- спеціальної техніка − 1 059 (+5) од.
Дані уточнюються.