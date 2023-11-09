Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу знищили 1 080 окупантів і 36 артилерійських систем

Ірина БалачукЧетвер, 9 листопада 2023, 08:01
Захисники за добу знищили 1 080 окупантів і 36 артилерійських систем
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 080 окупантів, 36 ворожих артсистем, 18 ББМ і 15 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 308 720 (+1 080) осіб,
  • танків − 5 316 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 10 014 (+18) од,
  • артилерійських систем − 7 475 (+36) од,
  • РСЗВ − 875 (+3) од,
  • засобів ППО − 577 (+5) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 593 (+26) од,
  • крилатих ракет − 1 557 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 853 (+39) од,
  • спеціальної техніка − 1 059 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації

Усі новини...
Росія
Індія зекономила $2,7 мільярда за рахунок знижок на російську нафту – Reuters
У президентській кампанії Путін не робитиме акцент на війні в Україні – ISW
Росія просить інші країни повернути продане їм озброєння – WSJ
Останні новини
18:34
Meta видалила сторінку проєкту "Меморіал": на ній було понад 5 тисяч історій жертв війни
18:32
Міноборони заявило, що готове вносити нову редакцію законопроєкту щодо мобілізації
18:26
З рота дитини йшла кров, вона була у напівсвідомості: на Львівщині патрульний допоміг постраждалим у ДТП
18:24
В Україні відповіли прем’єру Словаччини, який виправдовує РФ
18:20
Уряд офіційно повідомив про відкликання проєкту закону щодо мобілізації
18:10
В польоті відвалився аварійний люк: чим може обернутись для Boeing інцидент з літаком
18:04
"Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство
17:50
Росіяни готуються знову наступати на Сіверському напрямку – Сирський
17:27
Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків
17:20
відеоПерегони на льоду: поліція наздоганяла п'яного порушника, який наїхав на патрульного
Усі новини...
Реклама: