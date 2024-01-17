Зустріч Україна – НАТО у Брюсселі пройшла без участі Залужного
17 січня відбулася перша зустріч Ради Україна – НАТО на рівні командувачів збройних сил, однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі.
Джерело: Місія України при НАТО у Facebook, джерела "Української правди"
Деталі: Україну на цьому засіданні представляв генерал-майор Сергій Салкуцан, хоча раніше планувалося, що генерал Валерій Залужний приєднається до іноземних колег у Брюсселі у форматі відеоконференції.
За даними УП, у цей час Залужний брав участь у ставці верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.
Дослівно Місія України при НАТО: "Сьогодні відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні начальників генеральних штабів.
Від імені головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан.
Він поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах Збройних Сил України, закликав до збільшення поставок озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів".