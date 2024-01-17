Зустріч Україна – НАТО у Брюсселі пройшла без участі Залужного

Зустріч Ради Україна – НАТО у Брюсселі, фото Місії України при НАТО

17 січня відбулася перша зустріч Ради Україна – НАТО на рівні командувачів збройних сил, однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі.

Джерело: Місія України при НАТО у Facebook, джерела "Української правди"

Деталі: Україну на цьому засіданні представляв генерал-майор Сергій Салкуцан, хоча раніше планувалося, що генерал Валерій Залужний приєднається до іноземних колег у Брюсселі у форматі відеоконференції.

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За даними УП, у цей час Залужний брав участь у ставці верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Перша зустріч Ради Україна – НАТО на рівні керівників оборонних відомств Mission of Ukraine to NATO in Facebook

Дослівно Місія України при НАТО: "Сьогодні відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні начальників генеральних штабів.

Від імені головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан.

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Він поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах Збройних Сил України, закликав до збільшення поставок озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів".