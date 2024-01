Зустріч Україна – НАТО у Брюсселі пройшла без участі Залужного

17 січня відбулася перша зустріч Ради Україна – НАТО на рівні командувачів збройних сил, однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі.

Джерело: Місія України при НАТО у Facebook, джерела "Української правди"

Деталі: Україну на цьому засіданні представляв генерал-майор Сергій Салкуцан, хоча раніше планувалося, що генерал Валерій Залужний приєднається до іноземних колег у Брюсселі у форматі відеоконференції.

За даними УП, у цей час Залужний брав участь у ставці верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Перша зустріч Ради Україна – НАТО на рівні керівників оборонних відомств

