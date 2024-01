Встреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

17 января состоялась первая встреча Совета Украина – НАТО на уровне командующих вооруженными силами, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не принял в ней участия.

Источник: Миссия Украины при НАТО в Facebook, источники "Украинской правды"

Детали: Украину на этом заседании представлял генерал-майор Сергей Салкуцан, хотя ранее планировалось, что генерал Валерий Залужный присоединится к иностранным коллегам в Брюсселе в формате видеоконференции.

По данным УП, в это время Залужный участвовал в ставке верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Первая встреча Совета Украина - НАТО на уровне руководителей оборонных ведомств

Mission of Ukraine to NATO in Facebook