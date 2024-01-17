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Встреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Елена РощинаСреда, 17 января 2024, 20:51
Встреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
Встреча Совета Украина - НАТО в Брюсселе, фото Миссии Украины при НАТО

17 января состоялась первая встреча Совета Украина – НАТО на уровне командующих вооруженными силами, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не принял в ней участия.

Источник: Миссия Украины при НАТО в Facebook, источники "Украинской правды"

Детали: Украину на этом заседании представлял генерал-майор Сергей Салкуцан, хотя ранее планировалось, что генерал Валерий Залужный присоединится к иностранным коллегам в Брюсселе в формате видеоконференции.

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По данным УП, в это время Залужный участвовал в ставке верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Первая встреча Совета Украина - НАТО на уровне руководителей оборонных ведомств
Первая встреча Совета Украина - НАТО на уровне руководителей оборонных ведомств
Mission of Ukraine to NATO in Facebook

Дословно Миссия Украины при НАТО: "Сегодня состоялось первое заседание Совета Украина – НАТО в военном формате на уровне начальников генеральных штабов.

От имени главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала армии Украины Валерия Залужного перед союзниками выступил военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан.

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Он проинформировал о текущей ситуации на поле боя, отметил первоочередные потребности Вооруженных Сил Украины, призвал к увеличению поставок вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов".

Темы: ЗалужныйНАТОставкаУкраина
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