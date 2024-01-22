Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба активізуватись
Грант Шаппс, фото Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Європі необхідно "активізуватись" і надати Україні більше фінансування.

Джерело: Шаппс в ефірі BBC з Лаурою Кюнсберг, The Guardian

Пряма мова Шаппса: "Європа повинна активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищатися.

Реклама:

Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів і угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною.

Тепер ... не тільки Америка, але й Європа має активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе".

Деталі: Шаппс у своєму дописі в мережі Х також зазначив, що Велика Британія до рекордного рівня збільшила підтримку України, протидіючи водночас хуситам: "Менш ніж за 24 години Сполучене Королівство вжило заходів проти хуситів і збільшило підтримку України до рекордного рівня. Таким чином ми розвіяли надії таких тиранів, як Путін, які наївно вірили, що ми можемо відволіктися на численні кризи. Велика Британія може і діятиме там, де нам потрібно".

Теми: війнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

Усі новини...
війна
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
У Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
Росіяни вдарили по Красногорівці: є загиблий і поранений
Останні новини
23:44
доповнено, фотоРосіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
23:28
Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
22:58
фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"
22:16
The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років
22:01
У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом
21:28
фото"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
21:15
У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму
20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
20:38
РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати РФ обладнання для оборонки
20:35
оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: