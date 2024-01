Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Європі необхідно "активізуватись" і надати Україні більше фінансування.

Джерело: Шаппс в ефірі BBC з Лаурою Кюнсберг, The Guardian

Пряма мова Шаппса: "Європа повинна активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищатися.

Реклама:

Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів і угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною.

Тепер ... не тільки Америка, але й Європа має активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе".

In less than 24 hours, the UK took action against the Houthis & uplifted our support to Ukraine to record levels.



In doing so we dashed the hopes of tyrants like Putin, who naively believed we could be distracted by multiple crises.



The UK can and will act wherever we need to. pic.twitter.com/UYMhE5kRSx