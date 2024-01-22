Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Европе необходимо "активизироваться" и предоставить Украине больше финансирования.

Источник: Шаппс в эфире BBC с Лаурой Кюнсберг, The Guardian

Прямая речь Шаппса: "Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищаться.

Реклама:

Великобритания, опять же, как и в других вещах, лидирует с пакетом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной.

Теперь ... не только Америка, но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя".

In less than 24 hours, the UK took action against the Houthis & uplifted our support to Ukraine to record levels.



In doing so we dashed the hopes of tyrants like Putin, who naively believed we could be distracted by multiple crises.



The UK can and will act wherever we need to. pic.twitter.com/UYMhE5kRSx ВИДЕО ДНЯ January 20, 2024

Детали: Шаппс в своей заметке в сети Х также отметил, что Великобритания до рекордного уровня увеличила поддержку Украины, противодействуя одновременно хуситам: "Менее чем за 24 часа Соединенное Королевство приняло меры против хуситов и увеличило поддержку Украины до рекордного уровня. Таким образом мы развеяли надежды таких тиранов, как Путин, которые наивно верили, что мы можем отвлечься на многочисленные кризисы. Великобритания может и будет действовать там, где нам нужно".