Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Европе необходимо "активизироваться" и предоставить Украине больше финансирования.

Источник: Шаппс в эфире BBC с Лаурой Кюнсберг, The Guardian

Прямая речь Шаппса: "Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищаться.

Великобритания, опять же, как и в других вещах, лидирует с пакетом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной.

Теперь ... не только Америка, но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя".

In less than 24 hours, the UK took action against the Houthis & uplifted our support to Ukraine to record levels.



In doing so we dashed the hopes of tyrants like Putin, who naively believed we could be distracted by multiple crises.



The UK can and will act wherever we need to. pic.twitter.com/UYMhE5kRSx