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Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Алена ИвашкивПонедельник, 22 января 2024, 00:26
Министр обороны Британии: Европе надо активизироваться
Грант Шаппс, фото Getty Images

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Европе необходимо "активизироваться" и предоставить Украине больше финансирования.

Источник: Шаппс в эфире BBC с Лаурой Кюнсберг, The Guardian

Прямая речь Шаппса: "Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищаться.

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Великобритания, опять же, как и в других вещах, лидирует с пакетом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной.

Теперь ... не только Америка, но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя".

Детали: Шаппс в своей заметке в сети Х также отметил, что Великобритания до рекордного уровня увеличила поддержку Украины, противодействуя одновременно хуситам: "Менее чем за 24 часа Соединенное Королевство приняло меры против хуситов и увеличило поддержку Украины до рекордного уровня. Таким образом мы развеяли надежды таких тиранов, как Путин, которые наивно верили, что мы можем отвлечься на многочисленные кризисы. Великобритания может и будет действовать там, где нам нужно".

Темы: войнаВеликобритания
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