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ЗМІ: Орбан говорив, що вступ України в ЄС порушить баланс сил в Європі − посилить влив США

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 12:51
ЗМІ: Орбан говорив, що вступ України в ЄС порушить баланс сил в Європі − посилить влив США
Віктор Орбан. Фото з Facebook

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навесні 2023 року під час закритого засідання парламенту заявляв, що вступ України до ЄС порушить баланс сил в Європі і надасть США занадто великий вплив у регіоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex 

Деталі: За даними джерел видання, Орбан непублічно казав угорським законодавцям, що вступ України створить "центр сили" в ЄС, в якому домінуватимуть США, як у військовому, так і в політичному та економічному плані.

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На думку угорського прем’єра, ця північно-центральноєвропейська зона включатиме три країни Балтії, Польщу, Україну та, меншою мірою, Румунію.

Також він нібито говорив, що "треба бути готовими, що кольорова революція все ще може відбутися в Білорусі", маючи на увазі серію протестів, які спалахнули в кількох пострадянських країнах раніше, і які, як стверджують у Москві, підтримали Штати.

За інформацією джерел, очільник угорського уряду вказав, що можлива білоруська революція, таким чином, створить ще більшу зону домінування Америки.

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При цьому, повідомляє видання, Орбан взяв до уваги чисельність населення в ЄС, підрахувавши, що населення країн Балтії, Польщі та України перевищить населення Франції, так що ця зона, сказав він, буде більш впливовою, ніж французька.

Угорський прем'єр також сказав законодавцяв, що поділився цією теорією з Еммануелем Макроном, але французький президент "не зовсім чітко зрозумів, що до чого слід додати", йдеться в матеріалі.

Як кажуть спірозмовники Telex, Орбан також заявив, що цей "центр сили" буде економічним важковаговиком, що буде пов'язано, серед іншого, з припливом американських інвестицій та ресурсів для відновлення України.

Все це, за його словами, призведе до того, що "ця нова сила" буде "економічно сильнішою за Німеччину", стверджують джерела.

Прем'єр також зазначив, що ця стратегія, яку він називає "американсько-польською", порушить баланс сил всередині ЄС та зменшить вплив домінуючої нині німецько-французької осі.

За даними видання, Орбан при цьому нагадав про свої попередні спроби зберегти нинішній статус-кво в ЄС, коли пропонувалося доповнити франко-німецьку вісь Вишеградською четвіркою – тобто Чехією, Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

На думку угорського лідера, цього не сталося через те, що Німеччина бачила у четвірці країн конкурента та намагалася її розвалити, повідомляють джерела, і саме нібито тому, серед інших причин, проти Польщі запровадили санкції.

Передісторія:

  • Раніше Орбан скаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.
  • 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою. Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.
  • Однак після цього Орбан заявив, що відмовився від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

Теми: УгорщинаОрбанУкраїнаЄС
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