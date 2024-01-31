Путін заявив, що РФ продовжить обмін полоненими з Україною

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Росія не буде припиняти обмін полоненими з Україною, відповідаючи на запитання, чи вплине катастрофа Іл-76 в Бєлгородській області на цей процес.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Путіна: "Зупинить це (падіння Іл-76 – ред.) чи ні обміни? Ми не будемо зупиняти обміни, нам своїх хлопців треба забрати".

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