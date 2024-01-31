Путин заявил, что РФ продолжит обмен пленными с Украиной

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия не будет прекращать обмен пленными с Украиной, отвечая на вопрос, повлияет ли катастрофа Ил-76 в Белгородской области на этот процесс.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "Остановит это (падение Ил-76 - ред.) или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать".

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