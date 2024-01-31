Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что РФ продолжит обмен пленными с Украиной

Станислав ПогориловСреда, 31 января 2024, 16:46
Путин заявил, что РФ продолжит обмен пленными с Украиной
Владимир путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия не будет прекращать обмен пленными с Украиной, отвечая на вопрос, повлияет ли катастрофа Ил-76 в Белгородской области на этот процесс.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "Остановит это (падение Ил-76 - ред.) или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать".

Реклама:

Предистория:

Темы: ПутинпленныеобменИл-76 в России
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Путин
В оккупации начали регистрировать "мертвые души" для выборов Путина – ЦНС
В РФ опубликовали декларацию Путина: за 6 лет заработал почти 29 млн грн
Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, будут ли отвечать на звонок Путина
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: