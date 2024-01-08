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Зеленський подякував Катару за посередництво у поверненні з Росії депортованих українських дітей

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 січня 2024, 19:12
Зеленський подякував Катару за посередництво у поверненні з Росії депортованих українських дітей
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові подякував Еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду аль-Тані за посередницьку роль у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей. 

Джерело: пресслужба Зеленського

Пряма мова: "Дякую за важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей. Обговорили подальшу координацію за цим напрямом.

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Відзначив внесок Катару обсягом 20 млн дол. в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки".

Деталі: Також лідери обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру. Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.

Теми: Зеленський
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