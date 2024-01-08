Зеленский поблагодарил Катар за посредничество в возвращении из Росии депортированных украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Эмира Катара шейха Тамиму бин Хамаду аль-Тани за посредническую роль в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей.

Источник: пресслужба Зеленского

Прямая речь: "Благодарю за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Обсудили дальнейшую координацию по этому направлению.

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Отметил вклад Катара в объеме 20 млн дол. в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина, несмотря на попытки России сорвать мирную навигацию по Черному морю, и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности".

Детали: Также лидеры обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию предстоящего Глобального саммита мира. Зеленский пригласил представителя Катара на следующую встречу представителей в Давосе.