Росіяни хочуть залучити своїх військових до "виборів" в окупації – спротив

Окупанти, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях й не залучені в бойових діях, будуть залучені на "виборах президента рф".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Головною задачею Кремля наразі є намагання "легалізувати" своє правління та політику нацизму.

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Для цього у РФ грають у "виборчий процес" який продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя Володимира Путіна".

Деталі: Повідомляється, що всі військові РФ, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, мають подати заяву на голосування у березні аби наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

У ЦНС закликали мешканців ТОТ допомогти зірвати плани ворога й повідомляти про скупчення таких "виборців" та склади їх техніки за посиланням.

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Також повідомляти про зрадників, які працюють у "виборчих дільницях", аби вони не змогли уникнути відповідальності.