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Зеленський закликав ЄС схвалити окремий інструмент, щоб фінансувати зброю для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 16:22
Зеленський закликав ЄС схвалити окремий інструмент, щоб фінансувати зброю для України
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Євроради, саміту лідерів ЄС, закликав створити у Європейському фонді миру, з якого оплачували військову підтримку українських сил, окремий інструмент для України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський на початку промови відзначив, що у цьому році дуже важливо, щоби Європа продемонструвала ефективність рішень, оскільки до підтримки Росії долучилася тепер і Північна Корея, на додачу до Ірану, а виконання європейського плану про мільйон снарядів для України поки затримується.

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Пряма мова Зеленського: "Це також сигнал глобальної конкуренції, у якій Європа не може дозволити собі програти. Тож сьогодні ваша єдність дуже потрібна для того, щоби створити Фонд підтримки України у рамках Європейського фонду миру. Це надійність і довгострокова підтримка, яку ми маємо протиставити існуючим викликам. Не менше 5 млрд євро на рік, протягом 4 років. Це чіткий пріоритет".

Також він закликав європейських лідерів активно включитися у підготовку Глобального саміту миру для обговорення запропонованої Києвом "формули миру".

"Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантичний океан і по всьому світу, що заснований на правилах міжнародний порядок витримає усі виклики. Європа задає тон у міжнародних справах своєю єдністю. Тепер це факт, і так має залишатися", – додав президент, дякуючи Єврораді за рішення про 50 млрд євро на підтримку України.

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Теми: Зеленськийдопомога УкраїнізброяЄС
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