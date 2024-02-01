Байден наклав санкції на ізраїльських поселенців, причетних до нападів на палестинців

Президент США Джо Байден 1 лютого підписав указ, що дозволяє США запровадити нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, причетних до насильницьких нападів на палестинців. Указ опублікований на сайті Білого дому.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Указ підписано у відповідь на насильство з боку ізраїльських поселенців проти палестинського цивільного населення на Західному березі річки Йордан.

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Перший раунд санкцій стосується чотирьох поселенців, які, на думку США, безпосередньо причетні до нападів на палестинців і систематичних дій, що призвели до вимушеного переселення палестинських громад.

Санкції передбачають, що активи й банківські рахунки цих поселенців-екстремістів у Штатах будуть заморожені, а торгівля з ними – заборонена для американських осіб і компаній.

Крім того, указ Байдена дозволяє США накладати санкції на осіб, які брали участь в актах або погрозах насильства проти палестинських цивільних чи керували такими діями. Стосуватись ці обмеження можуть і представників ізраїльського уряду.

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За даними Управління ООН з гуманітарних питань, з 7 жовтня відбулося майже 500 нападів ізраїльських поселенців на палестинців. У них були вбиті щонайменше вісім палестинців, серед них – дитина, і поранені понад 115 людей.

Ізраїльський уряд стверджує, що за останні місяці вжив рішучих заходів для вирішення цієї проблеми і що це призвело до зменшення кількості насильницьких нападів на палестинців на Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо: У грудні 2023 року Сполучені Штати вже запровадили візові санкції проти поселенців, причетних до нещодавніх нападів на палестинців. А Франція пропонує запровадити аналогічні заходи на рівні Європейського Союзу.