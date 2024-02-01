Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден наложил санкции на израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 20:49
Байден наложил санкции на израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден 1 февраля подписал указ, позволяющий США ввести новые санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к насильственным нападениям на палестинцев. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Указ подписан в ответ на насилие со стороны израильских поселенцев против палестинского гражданского населения на Западном берегу реки Иордан.

Реклама:

Первый раунд санкций касается четырех поселенцев, которые, по мнению США, непосредственно причастны к нападениям на палестинцев и систематическим действиям, которые привели к вынужденному переселению палестинских общин.

Санкции предусматривают, что активы и банковские счета этих поселенцев-экстремистов в Штатах будут заморожены, а торговля с ними - запрещена для американских лиц и компаний.

Кроме того, указ Байдена позволяет США накладывать санкции на лиц, которые участвовали в актах или угрозах насилия против палестинских гражданских или руководили такими действиями. Касаться эти ограничения могут и представителей израильского правительства.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, с 7 октября произошло почти 500 нападений израильских поселенцев на палестинцев. В них были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди них – ребенок, и ранены более 115 человек.

Израильское правительство утверждает, что за последние месяцы приняло решительные меры для решения этой проблемы и что это привело к уменьшению количества насильственных нападений на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Напомним: В декабре 2023 года Соединенные Штаты уже ввели визовые санкции против поселенцев, причастных к недавним нападениям на палестинцев. А Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.

Темы: БайденсанкцииПалестинаИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Маркарова: У Украины – критическая нехватка ракет

фото, видео Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедами": горели дома, отель, ресторан и авто − ОВА

The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Байден
Байден определился с ответом на атаку по базе США в Иордании, но не стремится к эскалации
Байден: США не нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке
CNN: Байден готов мощно ответить на удар по базе США в Иордании
Последние новости
11:24
Украине недостаточно 50 миллиардов евро от ЕС, нужно больше – глава бюджетного комитета Европарламента
11:20
Канада и Великобритания обсудили долгосрочные "гарантии безопасности" Украине
11:20
фотоСБУ: Агент РФ установил вебкамеры возле порта в Николаеве, чтобы шпионить за кораблями
11:12
ИИ подскажет, когда ты умрешь: ученые разработали "калькулятор смерти"
10:56
Минкульт утвердил новый состав Наблюдательного совета УКФ
10:40
Поляки заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной
10:37
За неделю цены на нефть выросли из-за напряжения на Ближнем Востоке
10:26
Ученые нашли океан под льдом спутника Сатурна
10:17
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
10:16
Полиция убила вооруженного топором мужчину, захватившего заложников в поезде в Швейцарии
Все новости...
Реклама: