Байден наложил санкции на израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев

Президент США Джо Байден 1 февраля подписал указ, позволяющий США ввести новые санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к насильственным нападениям на палестинцев. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Указ подписан в ответ на насилие со стороны израильских поселенцев против палестинского гражданского населения на Западном берегу реки Иордан.

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Первый раунд санкций касается четырех поселенцев, которые, по мнению США, непосредственно причастны к нападениям на палестинцев и систематическим действиям, которые привели к вынужденному переселению палестинских общин.

Санкции предусматривают, что активы и банковские счета этих поселенцев-экстремистов в Штатах будут заморожены, а торговля с ними - запрещена для американских лиц и компаний.

Кроме того, указ Байдена позволяет США накладывать санкции на лиц, которые участвовали в актах или угрозах насилия против палестинских гражданских или руководили такими действиями. Касаться эти ограничения могут и представителей израильского правительства.

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По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, с 7 октября произошло почти 500 нападений израильских поселенцев на палестинцев. В них были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди них – ребенок, и ранены более 115 человек.

Израильское правительство утверждает, что за последние месяцы приняло решительные меры для решения этой проблемы и что это привело к уменьшению количества насильственных нападений на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Напомним: В декабре 2023 года Соединенные Штаты уже ввели визовые санкции против поселенцев, причастных к недавним нападениям на палестинцев. А Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.