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Фон дер Ляєн обговорила з Байденом рішення ЄС про €50 млрд для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 21:04
Фон дер Ляєн обговорила з Байденом рішення ЄС про €50 млрд для України
Урсула фон дер Ляєн, Джо Байден, фото: Getty Images

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 лютого провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом після схвалення лідерами ЄС макрофінансової допомоги Україні у розмірі €50 млрд.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами президентки Єврокомісії, під час "чудової телефонної розмови", якій передувало рішення щодо 50 мільярдів євро, вона і Байден "погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів".

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"Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – підсумувала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.
  • У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Більше читайте у статті: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні

Теми: БайденЄСдопомога Україні
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