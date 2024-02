Фон дер Ляєн обговорила з Байденом рішення ЄС про €50 млрд для України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 лютого провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом після схвалення лідерами ЄС макрофінансової допомоги Україні у розмірі €50 млрд.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами президентки Єврокомісії, під час "чудової телефонної розмови", якій передувало рішення щодо 50 мільярдів євро, вона і Байден "погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів".

"Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – підсумувала вона.

Good phone call with @POTUS after Europe agreed on 50 billion euros in financial aid for Ukraine.



We agreed that Ukraine needs to continue receiving broad support from its partners.



We will jointly stand at Ukraine's side as long as it takes.